Diziler için resmen servet harcanıyor! En pahalı ve en ucuz yapımların maliyetleri ortaya çıktı

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Televizyon sektöründe artan maliyetler nedeniyle birçok dizi ertelenme sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

En pahalı ve en ucuz prodüksiyon maliyetleri dudak uçuklatırken televizyon ekranlarında yıllardır dayanan ünlü dizilerinde yapım maliyetleri şaşkına çevirdi.

Dünya genelinde en çok dizi satan ülkeler arasında yer alan Türkiye, prodüksiyon maliyetleri nedeniyle büyük krizler yaşanmaya devam ediyor.

MALİYETLER DUDAK UÇUKLATTI

Türk televizyonlarında bir dizinin reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirle zarar etmeden yayın hayatına devam edebilmesi için en az 6 reyting alması gerektiği belirtilirken bu rakama ulaşabilen dizilerin sayısının oldukça az olduğunun da altı çizildi.

Türkiye’de en düşük bütçeli dizilerin bölüm maliyeti 14 milyon TL’ye çıkarken, en yüksek maliyetli dizinin prodüksiyon maliyeti 23 milyon TL’lik maliyetle çekildiği açıklandı.