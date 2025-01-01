Doğal gazda ocak ayı tarifesi belli oldu: Bin metreküpe ödenecek tutar...

Haber Merkezi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldığını açıkladı.

Yapılan açıklama sonrasında, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak açıklandı. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olacağı belirtildi.

FİYATLAR AYLIK OLARAK HESAPLANIYOR

BOTAŞ tarafından doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplandığı açıklandı.

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.