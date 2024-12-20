Doğalgazda yeni dönem: Sayaçlar sökülüyor, son tarih 31 Aralık! Başvurmayana ceza kesilecek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte evlerde kullanılan elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının yenilenmesi için geri sayım başladı.

Bakanlık tarafından yürürlüğe alınan yeni düzenlemesiyle birlikte, 2014-2019 yılları arasında piyasaya sürülen doğal gaz sayaçlarının o tarihe kadar değiştirilmesi zorunlu hale geldi.

SON TARİH 31 ARALIK!

Enerji tüketiminin daha doğru ve güvenilir bir şekilde ölçülmesini sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeyle birlikte 2014-2019 arasında takılan sayaçlar 31 Aralık 2025 tarihine kadar değiştirilecek.

Eski tip sayaçların, zamanla hassasiyetini kaybedebilir ve bu durum yanlış tüketim hesaplamalarına yol açabilmesi nedeniyle alınan karar neticesinde daha gelişmiş teknolojilere sahip olan yeni sayaçlarla değiştirilmesine ve böylelikle daha doğru ve hassas ölçümler yapacağı için değiştirilmeme durumunda cezai yaptırımların uygulanacağı da belirtildi.

CEZA KESİLECEK!

2014-2019 yılları arasında üretilmiş doğal gaz sayaçlarına sahip kullanıcılar, ilgili ilçe belediyelerine veya dağıtım şirketlerine bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Bildirimler sonrasında yetkili ekipler tarafından sayaçlar, Şubat ayının sonuna kadar sökülüp detaylı bir denetimden geçirilecek ve uygunlukları belirlenecek.

Böylelikle eskiyen sayaçlar sökülerek, yeni nesil akıllı sayaçlar takılacak. Sayaçların kontrolü ve değişimi ile ilgili herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Ancak iddia edilene göre, Denetim ve güncelleme sürecine uyum göstermeyen veya eksik rapor sunan kullanıcılara 10 bin lira para cezası uygulanacak.