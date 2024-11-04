Doğalgaz devri kapandı! A101 ucuza radyatör getiriyor; işte fiyatı…

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A101, 7 Kasım 2024 aktüel kataloğunda her zamanki gibi geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Ev ve mutfak eşyalarından elektronik cihazlara kadar birçok üründe indirim yapan A101, bu hafta özellikle döküm tencere ve sahan setleri ile göz dolduruyor.

Kataloğun en dikkat çekici ürünlerinden biri Erba 4.00 Çekme Karavan! 239.000 TL fiyat etiketiyle kamp ve doğa tutkunlarına hitap eden bu karavan, şimdiden merak uyandırdı.

A101’in 7 Kasım indirimlerinde öne çıkan bir diğer ürün ise kış aylarının vazgeçilmezi olacak yağlı radyatör.

Ekonomik fiyatıyla mağazalarda yoğun ilgi görmesi beklenen bu ürün, kışa hazırlık yapanları sevindirecek.

İşte A101 7 Kasım indirim kataloğu…