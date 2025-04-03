Doğalgaz faturalarında sistem değişti! O şehirlerde oturanlar yaşadı: Destekler artıyor

Haber Merkezi

Hayata geçirilecek kademeli tarifelendirme sistemi ile her ilin iklim koşullarına göre farklı tüketim sınırları belirlenecek. Böylece, sert kış şartlarının yaşandığı bölgelerde yaşayanlar daha fazla destek alabilecek.

Yeni düzenleme kapsamında, doğalgaz tüketimi belirlenen kademe sınırları içinde kalan hanelere daha düşük tarifeler uygulanırken, aşanlar için ise kademeli artış söz konusu olacak.

Bu sistemle birlikte hem vatandaşların faturalarının daha adil şekilde düzenlenmesi hem de enerji tasarrufunun teşvik edilmesi amaçlanıyor.

O İLLER DAHA FAZLA DESTEK ALACAK!

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni düzenlemenin, özellikle soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşları olumlu etkileyeceğinin müjdesini verdi.

Hakkâri, Erzurum, Ardahan, Muş ve Ağrı gibi iller, bu uygulamadan en fazla faydalanacak yerler arasında yer alacak.

Öte yandan, Adana, Osmaniye, Mersin ve Antalya gibi sıcak iklime sahip bölgelerde ise daha az destek verilecek.