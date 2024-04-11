Doğalgaz kombileri tarih oluyor! O tarihten itibaren tek tek sökülecek Evlerimizin sıcacık kalmasını sağlayan doğal gaz kombileri için yeni bir dönem başlıyor. O tarihten itibaren eski kombiler sökülecek yerine bakın ne gelecek.

ensonhaber.com

Evlerimizin vazgeçilmezi doğal gaz kombileriyle ilgili heyecan verici bir değişiklik duyuruldu.

Artık, Türkiye genelinde doğal gaz kombileri için bir muayene uygulaması başlatılacak ve bu adım, bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.

Doğal gaz kombilerinin güvenliği ve çevre dostu olması büyük önem taşıyor. Bu nedenle, tüm Türkiye genelinde kombilerin muayene edilmesi ve düzenli bakımlarının yapılması kararı alındı.

"Sıfır Emisyon" Binaları girişimi kapsamında atılan bu adım, kömür ve elektrikle çalışan ısıtıcılara olan talebin azalması ve doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla bağlantılı olarak geldi.

Bu sayede, doğal gaz kombilerinin daha yaygın bir şekilde kullanılması ve çevre dostu alternatiflerin tercih edilmesi hedefleniyor.

O tarihten itibaren sökülecek

Ülkemiz enerji sektöründe çevre dostu bir dönüşüm başlıyor.

Türkiye, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla fosil yakıt kullanan kombilere teşvik verilmeyeceğini ve doğal gaz kombilerinin kademeli olarak sökülmesi planlandığını duyurdu.

Bu karar, Türkiye'nin çevre dostu enerji uygulamalarına yönelik kararlılığını ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma niyetini vurguluyor.

Bu anlaşma, AB çatısı altında yapıldı ve Türkiye'nin AB normlarına ve çevresel standartlara uyum sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Doğal gaz kombilerinin sökülmesi, enerji tüketiminde daha temiz ve yeşil bir alternatifin benimsenmesini hedefleyerek, karbon salınımını azaltmaya yönelik bir stratejinin parçası olacak.