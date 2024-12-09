Doğalgaz nasıl patlar? Sızıntıya karşı mutlaka bunları yapın

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Son yıllarda artış gösteren doğal gaz patlamaları, hayat kaybına ve yaralanmalara neden olan ciddi olaylar arasında yer alıyor.

Gaz sızıntısı, doğalgaz patlaması gibi tehlikeli olayların ardında birçok neden olabiliyor

Peki, doğal gaz patlamaları neden olur? Önceden fark etmek mümkün mü?

Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken belirgin işaretler ve alınabilecek hayati önlemler var.

PATLAMALARIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Doğal gaz patlamaları genellikle şu nedenlerle meydana gelir:

Gaz kaçakları: Tesisat borularındaki hasarlar veya cihaz arızaları sonucu gaz birikimi, patlama riskini artırır.

Eski cihazlar: Bakımsız ocaklar, kombiler ve diğer gazlı cihazlar tehlike oluşturur.

Hatalı montaj: Uzman olmayan kişilerce yapılan kurulumlar risk taşır.

Kıvılcımlar ve açık alev: Gaz kaçağı olan bir ortamda çakmak veya elektrik prizleri ölümcül sonuçlar doğurabilir.

PATLAMA RİSKİNİ AZALTMANIN BASİT YOLLARI

Düzenli bakım: Gaz tesisatınızı ve cihazlarınızı yetkili servislere kontrol ettirerek güvenliğinizi artırabilirsiniz.

Gaz dedektörleri kullanın: Erken uyarı sağlayarak tehlikeyi önceden fark edin.

Havalandırmayı unutmayın: Kapalı alanlarda gaz birikimini önlemek için pencereleri sık sık açın.

Profesyonel hizmet alın: Kurulum ve bakım işlemlerini mutlaka uzman kişilere yaptırın.

GAZ KAÇAĞI NASIL FARK EDİLİR?

Normalde kokusuz olan doğal gaz, kaçak durumunda çürük sarımsak kokusuna benzer bir şekilde kokulandırılmıştır. Bu kokuyu fark ettiğinizde:

Pencereleri açarak ortamı havalandırın.

Ana gaz vanasını kapatın.

Elektrik düğmelerine dokunmadan ortamı terk edin.