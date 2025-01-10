Doğum izni detayları ortaya çıktı! Sadece anneler değil babalarda kapsama dahil oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2025 Aile Yılı” ilanıyla birlikte aileleri ve doğum oranlarını destekleyecek düzenlemeler için düğmeye basıldı. Alarm veren doğum artış hızına dikkat çeken açıklamaların ardından, bugün Nüfus Politikaları Kurulu toplandı.

Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çalışan annelerin doğum izni haklarına yönelik kapsamlı düzenlemelerin gündemde olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Doğum oranlarını artırmak ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için geniş kapsamlı reformlar planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu düzenlemelerle birlikte doğum izni kapsamına artık yalnızca anneler değil babalarda dahil oluyor.

BABALARDA KAPSAMA ALINIYOR

Doğum izinlerinin artırılmasına yönelik çalışmalara eklenen şartların ayrıntıları belli oldu. Söz konusu kapsamın genişletileceğinin sinyalleri verilirken doğum izni kapsamına babalarında dahil edileceği öğrenildi.

Nüfus artışını desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla çalışan kadınlara yönelik yeni teşviklerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Düzenlemede dikkat çeken maddeler ise şu şekilde: