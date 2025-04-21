Doğum izni uzatıldı mı, kaç gün? Ücretli doğum izni süresi 2025

Yağmur Uçar

Ülkemizdeki doğum hızındaki düşüş dikkate alınarak doğuma teşvik edici düzenlemeler getiriliyor.

Doğum izninin uzatılması da gündemdeki maddelerden biri.

Anneler, doğum yaptıktan sonra bebeklerini biraz büyütmek ve öyle işe dönmek istiyor.

2024 yılında doğumdan önceki 8 hafta ve doğumdan sonraki 8 hafta olarak uygulanan doğum izni, artık uzatılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile düzenlenen yeni teklif ile birlikte doğum izni daha fazla günü kapsayacak.

Ebeveynlerin yakından takip ettiği sürece ilişkin detaylar netleşiyor. Bu kapsamda, "doğum izni uzatıldı mı, kaç gün 2025" sorusu araştırılıyor.

İşte son ayrıntılar...

DOĞUM İZNİ UZATILDI MI, KAÇ GÜN 2025?

Hükümet, çalışan kadınlara yönelik ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının ise 1,5 yıla kadar uzatılması için taslak çalışma hazırladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı.

Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.