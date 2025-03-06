Doğuş Otomotiv ne kadar temettü dağıtacak? Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman dağıtılacak?

Hüseyin Topuz

Doğuş Otomotiv, hisse sahiplerine temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Şirket, KAP üzerinden yaptığı duyuruda, hisse başına brüt 27 TL, net ise 23 TL ödeme yapacağını duyurdu.

Doğuş Otomotiv'in temettü takvimi son günlerde borsa yatırımcılarının gündeminde yer alıyor.

Doğuş Otomotiv'in temettü ödemesini bekleyen yatırımcılar, detayları araştırmaya başladı.

Peki, Doğuş Otomotiv temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve yatırımcılar ne kadar temettü alacak?

İşte merak edilenler...

Doğuş Otomotiv ne kadar temettü dağıtacak?

Doğuş Otomotiv (DOAS), 2025 yılında hisse başına brüt 27,2727272 TL, net 23,1818181 TL temettü dağıtmayı planlamaktadır.

Bu temettü miktarı, mevcut hisse fiyatına göre yaklaşık %15,77 oranında bir temettü verimine işaret ediyor.

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü ne zaman dağıtılacak?

Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi henüz belli olmadı. Temettü teklifi genel kurul onayına sunulacak ve burada verilecek onayın ardından hangi tarihlerde hesaplara yatacağı belli olacak.