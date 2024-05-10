Doktor randevusu nasıl onaylanır? MHRS onaylı randevu nasıl alınır? Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Peki onaylı MHRS randevu nedir, nasıl alınır? Doktor randevusu nasıl onaylanır? İşte detaylar...

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Sağlık sisteminde yeni bir dönem başlıyor: Onaylı randevu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hastamız akşam saat 8'e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme onaylı randevu sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de onaylı randevu dönemi diyoruz." dedi.

Hastalara, hastanelere ve hekimlere zamanı verimli kullanma imkanı sunacak onaylı Randevu Sistemi'nde, randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak.

Bu kapsamda doktor randevusu alan vatandaşlar, onaylamadıkları takdirde hizmet alamayacak.

Peki, doktor randevusu nasıl onaylanır? MHRS randevu onayı nasıl yapılır? İşte onay sistemi...

MHRS randevu onayı nasıl verilir?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.

Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

Son onay saatine kadar randevusunu onaylamayan kişilerin randevusu sistem tarafından iptal edilecek.

Onay muafiyeti

Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak.

Onaylı randevu sistemindeki bu uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak.