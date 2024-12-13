Dokunanı yakıyor! Dünyanın en sıcak akan suyu görenleri büyülüyor

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Amazon Ormanları’nın derinliklerinde bulunan birçok nehir arasında su sıcaklığıyla dünyanın en sıcak akan suyu unvanını alan o nehir görenleri büyülüyor.

Peru’da yer alan Shanay-timoishaka (Kaynayan Nehir), Amazon Yağmur Ormanları’nın en nadide doğa harikaları arasında yer alırken ulaştığı su sıcaklığı nedeniyle kimsenin dokunmaya cesaret edemediği nehirlerin başında yer alıyor.

Yerli halk için kutsal bir yer alan Kaynayan Nehir Jeotermal bilimci Andrés Ruzo tarafından keşfedilmesinin ardından dünyanın en sıcak akan suyu unvanıyla da buluştu.

86 DERECEYE KADAR ULAŞIYOR!

Ruzo, küçük bir çocukken büyükbabası tarafından kendisine bu nehrin anlatılmasının ardından nehrin varlığını kanıtlaması için yollar açıldı. Ruzo’nun teyzesi nehri koruyan şamanın karısını tanıyordu. Ruzo, 2014 yılında yaptığı bir TED konuşmasında, nehre doğru bir yürüyüşe nasıl çıkarıldığını ve efsanenin doğru olduğunu nasıl keşfettiğini anlatarak hikayelerde yer alan “Kaynayan Nehri” gerçekliğini anlattı.

Dünyanın en sıcak nehri olan bu nehrin, 6,24 kilometre boyunca devam ettiğini ve ortalama sıcaklığın 86 derece olduğunu belirten Ruzo, nehrin yukarı akışta soğuk bir dere olarak başladığını gördü. Sadece yılan başı şeklinde bir kayanın altında bulunan bir sıcak su kaynağından geçtiğinde ısınıyordu. Yerel halk inanışına göre, nehrin "annesi" sıcak ve soğuk su doğuran dev bir yılanın ruhudur.

Ruzo, bölge üzerinde yaptığı kapsamlı çalışmayla, nehrin bu şok edici sıcaklıkları "volkanizmadan bağımsız" olarak yarattığını da kanıtladı.