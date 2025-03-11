Dolaplara naftalin koyulmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Dolaplarımızı düzenli ve temiz tutmak, kıyafetlerimizin uzun ömürlü olması için oldukça önemlidir.

Ancak zamanla dolap içinde oluşabilecek kötü kokular, nem ve özellikle güveler gibi zararlılar, giysilerimize zarar verebilir.

İşte tam da bu noktada, eski bir yöntem olarak bilinen naftalin devreye girer.

Peki, naftalin neden dolaplara konur ve ne gibi faydalar sağlar? İşte naftalinin merak edilen faydaları...

Dolaplara neden naftalin konur?

Naftalin, dolaplarda genellikle böcekleri ve zararlıları uzaklaştırmak için kullanılır.

Özellikle güve gibi böceklerin kumaşları, özellikle yünlü giysileri zarar vermesini engellemek amacıyla naftalin kullanılır.

Naftalin, bu zararlıları öldürme veya uzaklaştırma özelliğine sahiptir. Ayrıca naftalin, giysilerin kötü kokularını da önleyerek taze kalmalarını sağlar.

Bununla birlikte, naftalin gaz halinde olduğu için ortamda bir süre koku bırakabilir, bu nedenle dikkatli kullanılmalıdır.