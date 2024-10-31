Dolapta sakladığınız meyve ve sebzelerin içine ondan birkaç tane atın, raf ömürlerini uzatın...

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Pazar ve market alışverişleri yapıldıktan sonra daha uzun ömürlü tüketilebilmesi adına meyve ve sebzeler buzdolabında muhafaza edilir.

Her ne kadar buzdolabında saklanıyor olsa da meyve ve sebzeler belli bir süre sonra çürümeye bağlı olarak bozulmaya başlar.

Meyvelerin ve sebzelerin raf ömrünü uzatmak için ise çeşitli doğal yöntemler uygulanabiliyor. Bu yöntemler arasında olan ve meyve, sebzelerde neme bağlı bozulmaların önüne geçen o kuru gıda bakın nasıl raf ömrüne ömür katıyor.

BİRKAÇ TANE ATMAK YETİYOR!

Buzdolabında saklanan çoğu gıda zaman içerisinde nemlenmeye bağlı olarak sulanma ve çürüme sorunu ile karşı karşıya kalır.

Kısa süre içinde tüketilmediğinde çöpe atmak zorunda kaldığınız bu gıdaların içerisine atacağınız birkaç tane kuru makarna nem dengesini sağlayıcı etkileri sayesinde meyve ve sebzelerin raf ömrünü uzatmakta etkili olacak.

Sizde meyve ve sebzelerinizi buzdolabına yerleştirdiğiniz sırada içlerine birkaç adet kuru makarna atın neme bağlı gelişen sulanma ve çürüme sorununu geciktirin.