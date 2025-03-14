Dolar, Euro, TL fark etmiyor! BİM'e para sayma makinesi geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 21 Mart 2025 tarihli aktüel kataloğunu yayımladı ve bu hafta müşterilerini büyük indirimlerle buluşturuyor! Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, akıllı telefondan televizyona kadar geniş bir ürün yelpazesi cazip fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Ayrıca, tencere takımları, nevresim setleri ve birçok ev ihtiyacı da kaçırılmayacak fırsatlarla satışa sunuluyor.

Bu haftanın en çok dikkat çeken ürünlerinden biri de para sayma makinesi oldu.

BİM müşterileri, stoklarla sınırlı olan bu kampanyadan faydalanmak için marketlere akın edecek.

İşte BİM 21 Mart indirimli ürünlerin listesi: