Dolar işaretinin gizemi: Neden iki çizgili "S" harfi kullanılır Günümüzün en kıymetli para birimi "dolar", herkesin aşina olduğu Peso işareti olarak da bilinen ($) sembolü ile tanınıyor. Peki, bu sembol nereden geliyor? Dolar işareti neden iki çizgisi S harfidir? İşte hikayesi...

Editör: Yağmur Dinç

Dolar, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir ve dünya çapında en yaygın kullanılan ve en değerli para birimlerinden biridir.

Genellikle uluslararası ticaretin ve finansal işlemlerin temel para birimi olarak kabul edilir.

Dolar denilince herkesin aklına aynı sembol gelir: ($)

Peso işareti olarak da bilinen dolar sembolü ($), global ölçekte bir anlam kazanmıştır.

Peki, dolar sembolü nereden çıkmıştır? Dolar işaretini kim buldu, anlamı nedir? Hikayesi haberimizde...

DOLARI KİM BULDU

Doların kökenleri, 16. yüzyılda İspanyol İmparatorluğu'nun sikkesi olan İspanyol pesosuna dayanır.

"Pieces of Eight" olarak bilinen bu madeni paralar, yaygın olarak ticaret için kullanılıyordu ve dünya genelinde tanınmış bir para birimi haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Doları: 1792'de, ABD'nin ilk para birimi olan "dolar", ABD Kongresi tarafından resmi olarak tanındı.

Dolar, İspanyol pesosundan esinlenerek tasarlandı ve "dollar" terimi, bu paranın isimlendirilmesinde etkili oldu. ABD Doları'nın sembolü ($) ise zamanla gelişti ve iki çizgili S harfi olarak standartlaştı.

DOLAR İŞARETİNİN TARİHİ

Dolar işaretinin Pesos’un kısaltması "P" ve "S" harflerinin birleşiminden türediği söylenir.

Zamanla, bu iki harfi birleştiren iki çizgi, modern dolar işareti ($) haline gelmiştir.

Bu sembol ilk olarak 1770'lerde, İspanyol-Amerikalılarla iş yapan İngiliz-Amerikalıların belgelerinde ortaya çıktı. Bu sembol İspanyol para birimlerinin adlarının kısaltması olarak, yani İspanyol pesosu "p"nin kısaltması olarak kullanılıyordu.

"P VE S"NİN KISALTMASI

Başlangıçta, "Peso"yu kısaltmak için finansal belgelerde "p" harfi kullanılıyordu.

Örneğin, "1 Peso" için "1 p" ve "1000 Peso" için "p s" şeklinde yazılıyordu. Bu kısaltmalar sıkça kullanıldıkça, finansal belgelerde "p s" ifadesinin tekrar tekrar yazılması pratik sorunlar yaratıyordu.

Bu durum, İngiliz-Amerikan sömürgeciler arasında "p" ve üst üste gelen "s" harflerini birleştirme eğilimini doğurdu.

Zamanla, bu iki harfi birleştiren pratik bir yöntem olarak, "p" harfini dikey olarak kesen tek bir çizgiyle yazmaya başladılar. Böylece, "$" sembolü ortaya çıktı.