Doları olan yaşadı! O tarihte 7 TL birden fırlayacak... Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü olarak görev yapan Christian Wietoska, Türkiye’nin dolar kuru ile ilgili tahminde bulundu. O tarihte 36 TL’ye çıkabilir...

ensonhaber.com

Deutsche Bank'ın Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Direktörü olan Christian Wietoska, yaptığı açıklamada Türkiye'nin son dönemdeki para politikası ve alınan mali tedbirlerle birlikte sağladığı iyileşmeyle Türk Lirası'nı desteklediğini belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan Wietoska, ekonominin yeniden yapılanmasının piyasaya fon akışını hızlandırdığını vurgulayarak Türk tahvil piyasasına uzun süredir görülmeyen büyük ölçekli bir girişin yaşandığını ifade etti.

Wietoska'nın aktardığına göre, Türkiye'deki ekonomik düzenlemeler ve alınan önlemler, sermaye akışlarını daha istikrarlı hale getiriyor.

Özellikle tahvil piyasasına olan yatırımların artması, piyasalarda olumlu bir etki yaratıyor. Uzman, bu gelişmelerin ekonomide daha iyi bir sürecin başlamasına katkı sağlayabileceğine işaret etti.

Ayrıca Wietoska, doların o tarihte 36 TL’ye ulaşabileceğini belirtti.

7 TL birden artacak

Wietoska, Deutsche Bank’ın, Türkiye'de doların 2024 yılı sonunda 36 liraya çıkabileceğini tahmin ettiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Deutsche Bank, Türkiye'de doların 2024 yılı sonunda 36 liraya çıkabileceğini tahmin ediyor. Wietoska, özellikle seçim yaklaştıkça bu artışın reel anlamda hızlanacağına inanıyor. Enflasyondaki düşüşün ardından TCMB'nin 2024 yılının son çeyreğinden itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğini de değerlendiriyor.

Ancak faiz indirimine çok erken başlamanın TL üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi. Wietoska'nın açıklaması Türkiye ekonomisinin ve döviz piyasasının gelişimi açısından önemli bir göstergedir."