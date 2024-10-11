Dolunay ne zaman, hangi burçta? 2024 Ekim Dolunay'ı tarihi! Akrepler dikkat...

Yağmur Dinç

Ekim ayının ilk günlerinden itibaren dolunay tarihi merak ediliyor.

Astroloji tutkunlarının burçları etkilemesini beklediği dolunay, 2024 Ekim ayında gerçekleşecek.

Özellikle Akrep burçları, net tarihi öğrenmek istiyor.

Bu kapsamda, "Dolunay ne zaman, hangi gün" sorusuna yanıt araştırılıyor.

İşte Ekim 2024 Dolunay tarihi...

EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN 2024

2024 Ekim Dolunayı, 17 Ekim Perşembe günü saat 21:00 civarında Koç burcunda gerçekleşecek.

Koç burcundaki dolunay, tüm burçlar için cesur adımlar atmak ve yenilikler yapmak adına bir fırsat sunar. Her burç, kendi alanında değişim ve dönüşüm yaşayabilir.

Dolunayın enerjisini en iyi şekilde kullanmak için sezgilerinizi dinlemekte fayda var!