Domatesin mucizevi gücü: Yarım domates sürün, cildinizin porselen gibi oluşunu izleyin… Mutfaktaki gizli mucize ile cildiniz bembeyaz olacak. Faydalarına bir yenisini daha ekleyen domatesin cilt üzerindeki faydalarına şaşıracaksınız. İşte, domates maskesi yapımı ve faydaları…

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Domates, A, C, E vitaminleri, demir ve potasyum yönünden oldukça zengin bir besin olduğu biliniyor. İçerdiği bu vitamin ve minarelerin yanında domatesin cilde faydası da es geçilmeyecek türden.

Evde yapacağınız bu pratik güzellik tüyosuyla, cildiniz adeta porselen gibi olacak.

Domates, cildi UV ışınlarından korumak, cildin yaşlanmasını geciktirmek ve cilt kanserinden korunmak gibi içeriğinde cilt için birçok antioksidan ve likopen içerir.

Güneş yanığını yatıştırmada ve büyük gözenekleri de sıkılaştıran büzücü özellikler içeren besin, sivilceleri ve gözenekleri derinlemesine temizleme de oldukça başarılıdır.

Cildinizi aydınlatmak, erken yaşlanmayı geciktirmek için uygulayacağınız bu maske tarifi oldukça basit ve pratik.

Domates maskesi nasıl yapılır?

Hem lekelerinizden hem de ten renginizi açmanıza yardımcı olarak adeta porselen gibi bir cilde sahip olmanızı sağlayacak 3 farkı maske tarifi bulunuyor.

Domates ve limon maskesi

Bu maskelerden ilki ise limon ve domates karışımıyla yapacağınız maske. Bu maske ile sivilce izlerinizi doğal yolla hafifleterek cildinizi aydınlatmanız mümkün olacak.

Malzemeler

1/2 olgun domates

1/2 çay kaşığı limon suyu

1/2 domatesi pürüzsüz bir püre haline getirin. Domates püresini 1/2 çay kaşığı taze limon suyuyla karıştırın. Temiz bir pamuk kullanarak karışımı yüzünüzün her yerine uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin. Süre dolduğunda soğuk suyla durulayın. Kurulayın. Nemlendirmek için bir damla zeytinyağı sürün.

İpuçları

En iyi sonuçlar için mutlaka ama mutlaka taze sıkılmış limon suyu kullanmanız gerekiyor.

Cilt gözeneklerini açmak ve yüz maskesinin nüfuz etmesine izin vermek için önceden yüzünüzü buğulamayı unutmayın.

Domates karbonat maskesi

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak için kusursuz bir çözüm arıyorsanız, işte hemen denemeniz gereken ikinci maske domatesli karbonatlı tarif.

Taze bir domates alın ve suyunu sıkın.

İki yemek kaşığı domates suyu ve karbonatı karıştırın. Çok akıcı değil, pürüzsüz bir macun elde etmek için iyice karıştırın.

Maskeyi uygulamadan önce yüzünüzü iyice temizlediğinizden emin olun. Ardından parmaklarınızı kullanarak maskeyi eşit şekilde uygulayın.

Maskeyi ılık suyla durulamadan önce yaklaşık 10 ila 20 dakika bekletin.

Domatesli karbonat maskesi faydaları

Bu maske sayesinde, gözenekleriniz küçültücü özelliğiyle akne ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olarak sebum üretimini de azaltarak siyah nokta ve beyaz nokta olasılığının önüne geçer. Aynı zamanda, ciltte olan tahriş, kızarıklıklar, iltihaplanma ve çatlakları da önleyici etkiye sahiptir.

Domates bal maskesi

Donuk bir cildiniz var ve aydınlatarak ışıl ışıl bir cilt için uygulayacağınız üçüncü ve son maskeyi bal ve domates ile elde edebilirsiniz.

Malzemeler

1/2 olgun domates

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Pürüzsüz bir püre elde edene kadar domatesleri karıştırın. Balı karıştırın ve iyice karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın. Karışımın derinlere inmesi için 15 dakika oturun. Süre dolduğunda soğuk suyla yıkayın. Yüzünüzü kurulayın.

İpuçları

Maskeyi hazırlarken mutlaka çiğ bal kullanın. İşlenmiş ürünler cildi tahriş edebilir.

Bir kafa bandı takarak saç çizginizi bu yapışkan yüz maskesinden koruyun.