İster SSK, ister BağKur! Ziraat Bankası'ndan Ocak 2026 jesti: Emekliye 12 bin TL verilecek...

- Ziraat Bankası, 2026 promosyon kampanyasında emekli maaşını bankaya taşıyanlara 12 bin TL'ye varan ödeme yapacak.
- Emekli vatandaşlar bu promosyon geliri için bankadan maaş almayı taahhüt edebilir.
- Başvurular şubeler, internet ve mobil uygulama gibi birçok kanal üzerinden yapılabilir.
Bankaların promosyon rekabeti, 2026 yılında da devam ediyor.
Emekli maaşını kamu bankasından çekmek isteyenler ise, promosyon avantajını takip ediyor.
2026 promosyon ödemelerini güncelleyen Ziraat Bankası, vatandaşların tercihi oldu.
Emekli vatandaşlar maaşını Ziraat'ten almayı taahhüt ederek promosyon geliri elde edebiliyor.
OCAK 2026 PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Başvurunuzu şubeler, İnternet Şube, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.