İster SSK, ister BağKur! Ziraat Bankası'ndan Ocak 2026 jesti: Emekliye 12 bin TL verilecek... Ziraat Bankası, 2026 yılı promosyon kampanyasını güncelledi. Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, bir defaya mahsus olmak üzere 12 bin TL'ye varan ödeme alabilecek.