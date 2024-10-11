Domuz eti haram mı, mekruh mu? Domuz eti neden yasaklanmıştır?

Yağmur Dinç

Domuz eti, Müslüman ülkelerde tüketilmeyen bir et çeşididir.

Ancak Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'ın yaptığı incelemeler sonucu domuz eti kullanan işletmeler tespit edildi.

Vatandaşlar bilmeden domuz eti yemiş olma ihtimalleri ile endişe duyarken, İslami açıdan da merak konusu oldu.

"Domuz eti haram mı", "Bilmeden domuz eti yemek günah mı", "Domuz eti neden yasak" gibi sorular gündeme geldi.

İşte İslam'da domuz etine dair uyulması gereken kurallar...

DOMUZ ETİ HARAM MI

Kur'an-I Kerim'de bu konuya yer verilmiş, yiyecekler temiz ve pis olanlar diye ikiye ayrılmış; temiz olanlar helal, pis olanlar haram kılınmıştır.

Haramlar; kesilmeden ölmüş hayvan, akıtılmış kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adı anılarak kesilenler şeklinde açıklanmıştır.

Domuz da (hınzîr) pis ve zararlı şeylerden kabul edilip etinin haram kılındığı Kur'ân-ı Kerîm'de açıkça belirtilmiştir: “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı” (el-Bakara 2/173; en-Nahl 16/115; ayrıca bk. el-Mâide 5/3; el-En'âm 6/145).

Fıkıh literatüründe domuzun yalnızca etinden değil, kemikleri ve yağı da dahil bütün cüzlerinden faydalanmanın haram olduğu açıkça belirtilmiştir.

DOMUZ ETİ NEDEN YASAKLANMIŞTIR

Sorularla İslamiyet'e göre; İslâm dini birtakım hayvanların etlerini yemeyi serbest bırakmışken, bazılarını yasaklamıştır.

Meşrû kılınan veya yasaklanan hayvan çeşitleri incelendiğinde, insan sağlığı için yararlı hayvanların etinin meşru, zararlı olanların ise yasaklanmış olduğu anlaşılır.

İşte domuz da beslenme tarzı, görünüşü, insanı tiksindiren tabiatı ve bünyesinde, etini yiyenlere geçebilen trişin vb. zararlı unsurlar taşıması nedeniyle yasaklanmıştır.