Domuz eti nasıl anlaşılır? İşte tadı, kokusu ve rengi! Son günlerde domuz eti kullandığı tespit edilen işletmeler, yemek severlerin gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda, domuz etinin tadı ve kokusu merak konusu oluyor. Peki, domuz eti nasıl kokar? Tadı nasıldır, nasıl ayırt edilir? İşte bilgiler...

Yağmur Dinç

Tarım ve Orman Bakanlığı, kısa süre önce taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yayımladı.

Kontrol edilen et ve kıymalar sonucunda bir işletmede domuz eti tespit edildi.

İslam dininde haram kılınan domuz eti, sağlık açısından da uygun bulunmuyor. Bu kapsamda, vatandaşlar domuz etini nasıl ayırt edeceklerini merak ediyor.

Peki, domuz eti tadı ve kokusu nasıldır? Domuz eti nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı!

DOMUZ ETİ TADI

Domuz eti, yapısı gereği kendiliğinden yağlı ve tuzlu bir tada sahiptir.

DOMUZ ETİ KOKUSU

Daha önce tüketmeyenler ve alışık olmayanlar için kokusu tavuk eti ve kırmızı ete göre daha ağır gelebilir.

Yurt dışında yaşayanlar ise bu kokuya alışıktır.

DOMUZ ETİ NASIL ANLAŞILIR

Domuz eti diğer etlerden daha kolay ayırabilir. Evcil domuzlarda bu ayırım daha kolaydır. Eti bembeyazdır ve yağları daha belirgindir.