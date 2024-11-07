Donald Trump göreve ne zaman başlayacak? Trump kaç yıl görev yapacak?

Hüseyin Topuz

5 Kasım 2024 tarihinde yapılan Amerika seçimlerinin ardından ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu.

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında tercihini yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Donald Trump 277, Kamala Harris ise 224 delege kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin yeni Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih merak ediliyor.

Peki Donald Trump görevine ne zaman başlayacak ve ne kadar süre görev yapacak? İşte merak edilenler...

ABD'de Başkanlık seçimini kazanan Donald Trump, kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte 20 Ocak 2025 tarihinde yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.