Donald Trump mı, Kamala Harris mi? ABD başkanlık seçimleri ne zaman?

Hüseyin Topuz

Amerika'da yaklaşan başkanlık seçimlerinin tarihi son günlerde büyük merak konusu haline geldi.

Donald Trump ile Kamala Harris arasında geçecek olan başkanlık seçimi, dünya gündeminde en çok konuşulan konuların başında bulunuyor.

Hem Amerika'daki seçmenler hem de uluslararası toplum, bu kritik seçimin sonuçlarını yakından takip ediyor.

Peki, ABD başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.