Dönerciler tarif isteyecek: Yarım kilo unu olan kolları sıvasın! Doyulmaz lezzet... Evde kolayca yapabileceğiniz tombik döner ekmeği, dışarıda yediklerinizi unutturacak. İşte malzemeleri ve tarifi...

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Pamuk gibi, yumuşacık bir döner ekmeği yapmaya hazır mısınız...

Tombik ekmek olarak bu tarif dönercileri bile hayrete düşürecek.

Evde birkaç malzeme ile kolayca yapabileceğiniz döner ekmeğini yemeye doyamayacaksınız.

Evde tombik döner ekmeği yapmak oldukça keyifli bir süreç olabilir. İşte basit bir tarif:

Malzemeler:

500 gram un

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı:

Unu bir kaseye alın. Orta kısmını çukur yapın ve mayayı içine ekleyin.

Mayanın üzerine toz şekeri ve tuzu serpin.

Ilık suyu ekleyin ve karıştırarak yoğurmaya başlayın.

Sıvı yağı da ekleyip, hamuru yoğurun. Ele yapışmayan bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hamuru bir bezle veya streç filmle örtüp, üzerini kapatın ve yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış bir zeminde tekrar yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru parçalara ayırın ve her parçayı elinizde yuvarlayarak tombik ekmeği şekli verin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve üzerine hazırladığınız ekmeği dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Pişen ekmeği fırından alın ve biraz soğumaya bırakın.

Soğuyan ekmeği yararak içine döner eti ve istediğiniz sebzeleri koyun.