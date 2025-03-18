Dönüşüm başlıyor, kesintiler yaşanabilir! 8 milyon internet abonesini etkileyecek

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İnternet dünyasında yeni dönem için düğmeye basıldı. Yıllardır kullanılan bakır kablo altyapısına dayalı ADSL, yüksek bakım maliyetleri, artan enerji tüketimi ve yetersiz hız nedeniyle güçlü ve modern fiber optik bağlantılara yerini bırakıyor.

Dijital dönüşüm hız kazanırken, birçok ülke eski teknolojilerden vazgeçerek fiber altyapıya geçiş sürecini hızlandırıyor.

Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılması nedeniyle internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ülkenin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan Orange, eski bakır altyapıyı tamamen kaldırarak fiber optik sistemine geçiş yapacağını duyurdu. Bu karar, sadece Orange abonelerini değil, tüm operatörleri ve onların kullanıcılarını da doğrudan etkileyecek.

AŞAMALI OLARAK KALDIRILIYOR

Söz konusu altyapı yenileme işlemleri Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısı devre dışı bırakıldı.

Ocak 2026’dan itibaren 829 belediyede daha ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç 2030 yılına kadar aşamalı olarak devam edecek ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak.

Şehirler ve kırsal bölgeler dahil olmak üzere, tüm Fransa’nın bu dönüşüm sürecinden etkilenmesi bekleniyor. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerin fiber optik bağlantıya geçiş yapmaları gerekecek.