Haber Merkezi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

Söz konusu alımlar için başvuru süreci 29 Kasım'da sona erdi. Başvuru işlemlerini geride bırakan adaylar, kura çekim tarihi konusundaki araştırmalarına başladı.

İş başvurusu gerçekleştiren milyonlarca aday kura çekim tarihlerini merakla bekliyor. Peki, DSİ 515 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kura çekimi tarihi belli oldu mu?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura sonuçları ve isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresinden ilan edilecek.

UYGULANACAK OLAN SINAVDA BAŞARI PUANI KAÇ?

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.