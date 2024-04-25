DSÖ açıkladı: Bu ülkelerde alkol resmen su gibi tüketiliyor! İşte, en çok alkol tüketen 10 ülke... DSÖ’nün tarafından en çok alkol tüketen ülkeler açıkladı. Açıklanan verilere göre o ülkelerde alkol resmen su gibi tüketiliyormuş. İşte, dünyada en fazla alkol tüketen 10 ülke…

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Alkol tüketimi kültürden kültüre farklılık gösterir. Bazı kültürlerde hiç içilmezken bazıların da ise sudan farksızdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı bir araştırmaya göre ülkelerin alkol tüketimi belirlendi.

Her ne kadar sağlık açısından zararları biliniyor olsa da alkol toplumdan topluma tüketimi farklılık gösteren bir içecektir.

Öyle ki bu tüketim oranları DSÖ’nün de dikkatini çekmiş ve dünya genelini kapsayan bir araştırma yapılmış. Yapılan araştırmaya göre alkol tüketiminin en çok olduğu ülkeler belirlenmiş.

Alkolün sağlığa zararlı bir içecek değil de adeta su niyetine kullanıldığını bu ülkelerde ki oranlar ise yok artık dedirtecek cinsten.

İşte, en çok alkol tüketen 10 ülke…

1. Çekya - 14,26 Litre/Kişi Başı

2. Letonya – 13,19 Litre/Kişi Başı

3. Moldova – 12,85 Litre/Kişi Başı

4. Almanya – 12,79 Litre/Kişi Başı

5. Litvanya – 12,78 Litre/Kişi Başı

6. İrlanda – 12,75 Litre/Kişi Başı

7. İspanya – 12,67 Litre/Kişi Başı

8. Uganda – 12,48 Litre/Kişi Başı

9. Bulgaristan – 12,46 Litre/Kişi Başı

10. Lüksemburg - 12,45 Litre/Kişi Başı