DSÖ ilk sıraya Türkiye’yi adlı! Rekor vaka sayısı Türkiye’den… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), o hastalık vakaların Avrupa’da en çok görülen ülkeler arasından Türkiye’yi listesinin başına aldı. Aşılama çok yetersiz…

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Türkiye, DSÖ’nün yayınladığı verilere göre kızamık vakalarında Avrpa’da birinci olmuş durumda. Verilere göre Türkiye, kızamık vakalarının en çok görüldüğü yer oldu.

Doktorlar, ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Aşı reddinden daha fazla, birinci basamakta bu hizmetlerin özellikle kırsal ve ekonomik durumu düşük olan kentlerin çeperlerindeki kesime ne ölçüde götürülmediğini incelemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuklar…

Birgün'den Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Halk Sağlığı uzmanı ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, "DSÖ veri tabanından elde ettiğimiz verilere göre, sayının artmasının yanı sıra kızamık vakaları ile çoğunlukla aşısız ve tam aşılı olmayanlar ile özellikle çocuklarda karşılaşıyoruz." dedi.

Aşı karşıtlığı yüzünden…

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, vaka sayısı açısından Avrupa Bölgesi’nde ilk sırada. 2023’ün ilk 6 ayında DSÖ’ne bildirdiğimiz vaka sayısı 2 bin 901. Bunun nedeni aşı reddi sayısının artmasıdır" dedi.

Ölüm saçıyorlar…

Kızamığın SSPE denen beyin iltihabı hastalığına yol açtığını anlatan Ceyhan, özetle şunları paylaştı: "Kızamığın ağır seyrettiği yaşta çocuğu olmadığı için vicdanı sızlamayan, kızamık sonucu gelişmiş ağır SSPE hastalıklı bir çocuğu görmemiş ve ailesinin yaşadığı acılara ortak olmamış, konu ile ilgili eğitimi ve bilgisi olmayan bir takım kişilerin sırf dikkat çekmek, şöhret olmak, ürün pazarlamak için pandemi döneminde yaydıkları aşı karşıtı yalan ve yanlışların çocuk aşılarını da olumsuz etkileyeceğini bunun için söylüyorduk. Bu yanlışları yayan web sitelerini bu nedenle gerekli mercilere ilettik ama bir şey yapılmadı. Halkın sağlığını tehlikeye atıyorlardı."