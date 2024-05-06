Dua ve zikir sesli mi, yoksa sessiz mi yapılmalıdır? Dua ve zikir sesli mi, yoksa sessiz mi yapılmalıdır sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Dua ve zikir sesli mi, yoksa sessiz mi yapılmalıdır?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalar gerçekleştiriyor.

Bazı vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu soruya cevap aradılar.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt...

Soru

Dua ve zikir sesli mi, yoksa sessiz mi yapılmalıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Duanın, alçak sesle, hüzünlü ve tazarru ile yapılması adaptandır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, “Rabbinize yalvararak ve için için dua edin…” buyrulmaktadır. Ancak içtenlikle ve samimi olduğu sürece, sesli olarak dua edilebilirse de sessiz olması daha uygundur. Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yolculuk esnasında sesli olarak tekbir ve tehlil getirmeye başlayan bir grup sahabîye, “Ey insanlar! Kendinize merhamet edin; siz ne duymayana dua ediyorsunuz ne de uzakta olan birisine. Muhakkak siz, işiten, yakın olan bir zata dua ediyorsunuz ki O sizinle beraberdir.” buyurmuşlardır.