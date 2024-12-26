Dudak uçuklatan maaş! Fatih Terim'in Arabistan'da alacağı ücret belli oldu...

Son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek.
Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab ile anlaşmaya vardı.
Fatih Terim’in bugün İstanbul’dan ayrılarak imzayı atmak için Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.
Al Shabab ile anlaşma sağlayan Fatih Terim'in kazanacağı ücret futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile anlaşmanın detaylarını açıkladı.
Al Shabab'ın Fatih Terim ile 6 aylık anlaşmaya vardığını ifade eden Yağız Sabuncuoğlu, Terim'in alacağı ücretide açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yağız Sabuncuoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Fatih Terim, Suudi kulübünden 1.6 milyon dolar ücret kazanacak. Anlaşmada 1 yıl opsiyon bulunuyor."