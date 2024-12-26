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Dudak uçuklatan maaş! Fatih Terim'in Arabistan'da alacağı ücret belli oldu...

Dudak uçuklatan maaş! Fatih Terim'in Arabistan'da alacağı ücret belli oldu... Suudi Arabistan takımlarından Al Shabab ile anlaşma sağlayan Fatih Terim'in kazanacağı ücret belli oldu. İşte Fatih Terim'in alacağı ücret...