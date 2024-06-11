Dudak uçuklattı: İşte Bodrum beach giriş fiyatları 2024! Bir kullanıcının paylaştığı 2024 Bodrum beach giriş fiyatları gündem oldu. İşletmelerin euro üzerinden fiyat belirlemeleri dikkat çekti.

ensonhaber.com

Bodrum, Türkiye'nin Muğla ilinde yer alan popüler bir tatil beldesidir ve yaz tatili için harika bir destinasyondur.

Bodrum, tarihi ve doğal güzellikleri, plajları, eğlence hayatı ve lüks konaklama seçenekleri ile tanınır.

Tatil rotasını Bodrum'a çevirecek olanlar, "beach" fiyatları konusunda araştırma yapıyor.

Birçok plajı ile ünlü olan Bodrum'a beach fiyatları dudak uçuklatacak seviyeye ulaşabiliyor.

2024 fiyatlarına bakıldığında sosyal medyada paylaşılan bir video dikkatleri çekti.

Tiktok kullanıcısının paylaştığı Bodrum Beach giriş fiyatları gündem oldu.

İşte 2024 Bodrum beach fiyatları:

-Edition Otel: 130 Euro

-Mandarin Oriental: 130 Euro

-Scorpions Beach: 60 Euro giriş, 90 Euro harcama

-Maça Kızı: 6.500 TL harcama

-Lucca Beach: 100 Euro harcama

-Mett Hotel: 2.500 TL