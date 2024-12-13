Dünya Bankası’ndan çarpıcı uyarı: 20 ülke 2050’ye kadar yoksul kalacak

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Dünya Bankası, 2025’in Ocak ayında çıkacak olan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun 26 düşük gelirli ekonomini performansını kapsayan bölümünün yayınlanmasının ardından yapılan uyarılar dikkat çekti.

Söz konusu raporla birlikte gelecek 25 yılda dünyanın en yoksul 26 ülkeden sadece 6 ülkenin orta gelir statüsüne geçeceği vurgulanıyor.

Günde 2,15 dolardan daha az bir gelirle yaşam mücadelesi veren insanların yüzde 40'ından fazlasına ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamayla birlikte bu ülkelerin aşırı yoksulluğu sona erdirmeye yönelik küresel çabaların odak noktasını oluşturduğu bildirildi.

Söz konusu ülkelerdeki ilerlemenin, artan çatışmalar, sık sık yaşanan ekonomik krizler ve sürekli olarak zayıf kalan büyüme nedeniyle durmuş durduğunun altı çizilerek, son 25 yılda ilerlemenin çoğunlukla bu ülkeleri atladığı ortaya koyuldu.

YOKSUL KALACAKLAR!

Raporda, bu ülkelerin büyük kısmının iklim değişikliğine karşı savunmasız olduğu ve borç yüküyle mücadele ettiği de vurgulandı. Ancak, birçok düşük gelirli ülkenin yenilenebilir enerji üretim potansiyeli ve zengin doğal kaynaklar açısından güçlü avantajlara sahip olduğu belirtilerek, bu kaynakların ekonomik büyümeye katkı sağlayabileceği ifade edildi.

Dünya Bankası, Nepal ve Ruanda gibi ülkelerin, düşük gelirli statüden orta gelir seviyesine nasıl yükseldiğini örnek göstererek, diğer düşük gelirli ülkelerin de benzer stratejilerle gelir düzeylerini artırabileceğini kaydetti.