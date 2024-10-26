Dünya çay tüketiminde zirvedeki ülkeler belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada...

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Dünya çapında en çok tüketilen içecekler arasında çay ilk sıralarda yer alır. Çoğu kültürde büyük bir öneme sahip olan çay tüketiminde ülkeler listeledi.

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı, kültürel ve coğrafi farklılıklar ne olursa olsun severek tüketilen içecekler arasında yer alan çay, dünya genelinde tüketimde listeye dahil olan ülkeler şaşkınlık yarattı.

Ülkemizde vazgeçilmez içeceklerinden olan çay tüketiminde bir yılda kişi başına tüketen miktar bakın kaç kilogrammış.

İŞTE EN ÇOK ÇAY TÜKETEN ÜLKELER...

10- MISIR: 1.01 KİLOGRAM

9- ŞİLİ: 1.19 KİLOGRAM

8- YENİ ZELANDA: 1.19 KİLOGRAM

7- FAS: 1.22 KİLOGRAM

6- RUSYA: 1.38 KİLOGRAM

5- İRAN: 1.50 KİLOGRAM

4- PAKİSTAN: 1.50 KİLOGRAM

3- İNGİLTERE: 1.94 KİLOGRAM

2- İRLANDA: 2.19 KİLOGRAM

1- TÜRKİYE: 3.16 KİLOGRAM