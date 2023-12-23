Dünya gözünü dikti; Ne bor, ne petrol! Türkiye'de 8 ilden fışkırıyor... Türkiye'nin zengin zeolit yatakları, başta Bursa olmak üzere 7 ilde daha dikkatleri çekti. Zeolit, madencilik piyasasında yıldızını parlattı.

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Yeraltı kaynakları açısından zengin olan Türkiye, daha da güçleniyor.

Bolu'daki zengin zeolit maden yatakları, potansiyeli ortaya koydu.

Bu keşfin, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunması ve yeni bir dönem başlatması bekleniyor.

Zeolit nedir

Zeolit, mineral içeriğinde alüminyum, silikon ve oksijen bulunan doğal bir mineral grubu.

Zeolit mineralleri genellikle su içinde çözünebilen veya suyla değiştirilebilen bir yapıya sahip. Bu nedenle zeolitler, endüstriyel uygulamalardan çevre temizliğine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

8 ilde var

Ülkemizde Bolu, Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Gördes, Kütahya, İzmir, Kapadokya bölgelerinde zengin zeolit yatakları bulunuyor.