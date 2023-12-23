Dünya gözünü dikti; Ne bor, ne petrol! Türkiye'de 8 ilden fışkırıyor...

ensonhaber.com
Yeraltı kaynakları açısından zengin olan Türkiye, daha da güçleniyor.
Bolu'daki zengin zeolit maden yatakları, potansiyeli ortaya koydu.
Bu keşfin, Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunması ve yeni bir dönem başlatması bekleniyor.
Zeolit nedir
Zeolit, mineral içeriğinde alüminyum, silikon ve oksijen bulunan doğal bir mineral grubu.
Zeolit mineralleri genellikle su içinde çözünebilen veya suyla değiştirilebilen bir yapıya sahip. Bu nedenle zeolitler, endüstriyel uygulamalardan çevre temizliğine kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
8 ilde var
Ülkemizde Bolu, Balıkesir, Bigadiç, Manisa, Gördes, Kütahya, İzmir, Kapadokya bölgelerinde zengin zeolit yatakları bulunuyor.