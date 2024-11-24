Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! O ürünler kanserojen maddeler içeriyor…

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İngiltere’de piyasaya sunulan bazı bebek pudralarında kansere neden olabilen talk maddesi tespit edildi.

Söz konusu pudraların içeriğinde hidratlanmış magnezyum silikadan oluşan bir mineral olan talk maddesinin tespiti sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklama sonrası ürünler toplatılmaya başlandı.

Bilim insanları, talk maddesinin özellikle yumurtalık kanserine yakalanma riskini artırma ihtimali nedeniyle bebeklerde kullanımının tehlikeli olması nedeniyle kullanılmaması gerektiğini belirtti.

TALK MADDESİNE DİKKAT!

Geçtiğimiz temmuz ayında DSÖ tarafından yapılan bir açıklama sonrasında talk mineralinin kanserojen bir madde olduğu doğrulanmıştı.

Birçok makyaj malzemesinde bulunan talk maddesi özellikle bebeklerin genital gölgesinde yaygın olarak kullanılan bebek pudralarında yer alması yumurtalık kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldığından İngiletere’de satışı gerçekleştirilen bebek pudraları toplatılıyor.