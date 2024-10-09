Dünya ülkelerinin birbirinden ilginç yasakları! Duyan inanamıyor... Dünya ülkelerinde bazı ilginç yasakları sizler için derledik. İşte duyanların şaşırıp kaldığı bazı yasaklar...

Hüseyin Topuz

Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü yasaları ve düzenlemeleri bulunmaktadır.

Bu yasalar, o ülkenin kültürel, sosyal ve çevresel dinamiklerine göre şekillenir ve bazen oldukça ilginç ve şaşırtıcı olabilir.

Çeşitli ülkelerdeki bu sıra dışı yasaklar, yerel halkın günlük yaşamını ve turistlerin deneyimlerini doğrudan etkiler.

Dünya genelinde birçok ülkenin kendine özgü ilginç yasakları bulunmaktadır. İşte bazı örnekler...

- İsviçre’de 22:00'den sonra sifon çekmek yasaktır.

- Tayland paralarının üzerinde kralın resmi olduğu için paranın üstüne basmak yasaktır.

- Tereyağ ile karışma riskinden dolayı Kanada’da margarinin sarı renkte olması yasaklanmıştır.

- Çin’de yaya geçidinde durmak yasaktır.

- İtalya’da yumruk atmak yasaktır.

- Fransa'da okullarda ketçap kullanımı sınırlıdır. Bu yasak, Fransız mutfağının korunması amacıyla uygulanmaktadır.

- Ohio’da sarhoşken balık yemek yasaktır.

- Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır. Bu yasak, 1992 yılında kamu alanlarının temiz tutulması amacıyla getirilmiştir.

- Almanya’da otobanda aracı durmak ve yürümek yasaktır.

- İsviçre’de pazar günleri çamaşır asmak yasaktır.

- Filipinler plakalarına göre sokağa çıkabilirler. Plakasının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar Pazartesi trafiğe çıkabilir. 3 ve 4 olanlar Salı, 5 ve 6 olanlar Çarşamba; bununla birlikte 7 ve 8 Perşembe, 9 ve 0 olanlar Cuma trafiğe çıkabilir.

- İtalya'nın Capri adasında ses çıkaran terlik giymek yasaktır.

- Kanada'da bebek yürüteçleri yasaklanmıştır. 2004 yılında getirilen bu yasak, bebeklerin güvenliğini sağlamak amacıyla uygulanmaktadır

- Japonya'da obezite yasası bulunmaktadır. Bu yasa, vatandaşların belirli bir bel çevresini aşmamasını zorunlu kılmaktadır.