Dünya vatandaşı diyenler yanıldı! Uçuş sırasında doğan bir bebek bakın hangi ülkenin vatandaşı oluyor Uçak yolculuğu sırasında doğum yapmak, genellikle nadir rastlanan bir durumdur. Böyle durumlarda en çok merak edilen konulardan biri de doğan bebeğin vatandaşlığı. Peki uçuş esnasında doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?

Haber Merkezi

Uçak yolculuğu sırasında doğum yapmak, hem anneler hem de havayolu şirketleri için alışılmadık bir durumdur.

Ancak böyle bir olay gerçekleştiğinde, bu bebeklerin vatandaşlık durumu hakkında pek çok soru gündeme gelir.

Bir çocuğun uçuş sırasında doğması, vatandaşlık hakkını nasıl etkiler?

Bu durumda bebeklerin vatandaşlığı, genellikle doğumun gerçekleştiği ülkenin veya uçağın kayıtlı olduğu ülkenin yasalarına göre belirlenir.

Birçok kişi, uçakta doğan bebeklerin dünya vatandaşı olduğu görüşüne sahip olsa da, gerçek şu ki; vatandaşlık hakkı genellikle ebeveynlerin vatandaşı olduğu ülkeye veya doğumun gerçekleştiği ülkenin hukuki düzenlemelerine dayanır.

UÇAKTA DOĞAN BEBEK HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞI OLUR?

“Dünya vatandaşı” gibi bir kavramın olmadığını, ancak doğum yerinin bebeğin vatandaşlık hakkını etkilediğini biliyoruz.

Uçuş sırasında doğan bir bebeğin hangi ülkenin vatandaşı olacağı, uçağın hangi hava sahasında bulunduğuna ve uçağın kayıtlı olduğu ülkeye göre belirleniyor.

Bazı ülkeler, doğum yeri esasına dayalı olarak vatandaşlık hakkı sunar. Örneğin, Amerika ve Kanada gibi ülkelerde, bir bebek Amerika veya Kanada hava sahasında doğarsa, o ülkenin vatandaşı olma hakkını kazanır.

Ancak, aynı bebek Amerikalı bir anne tarafından doğmuşsa ve Fransa hava sahasında doğmuşsa, Fransa’nın vatandaşlık sistemi "kan bağı" esasına dayanır. Bu durumda, bebeğin vatandaşlığı annesinin uyruğuna bağlı olur.

Bazı şehir efsanelerinin aksine, uçakta doğan bebeklerin hayat boyu ücretsiz uçuş hakkı ya da tüm ülkelere vizesiz giriş hakkı gibi özel ayrıcalıkları yoktur.

Uçakta doğan bebeklerin vatandaşlık durumu, daha çok doğumun gerçekleştiği ülkenin hukukuna ve ebeveynlerinin vatandaşlık durumlarına bağlı olarak şekillenir.