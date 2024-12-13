Dünyaca ünlü termos markasında yanık tehlikesi! O model termoslar toplatılıyor

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Dünyaca ünlü termos markası olan ve son yıllarda giderek popülerleşen termos markası Stanley’dan milyonlarca ürünü hakkında toplatılma kararı alındı.

Termos kapaklarında yaşanan sorunun kullanıcıların yaralanmasına sebebiyet vermesi gerekçesiyle dünya genelinde o modeller hakkında geri çağrılma kararı alındı.

Söz konusu kararın ise kapakların beklenmedik şekilde açılması nedeniyle 38 kişinin yanık yarası alması üzerine alındığı belirtildi.

O MODEL TERMOSLAR GERİ ÇAĞRILDI!

Şirket, kapaklarında yaşanan sorun nedeniyle 2,6 milyon Tiger Action modeli termosu dünya genelinde geri çağırma kararıyla gündem oldu.

Trigger Action modeli termosların, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapaklarının gevşeyip çıktığı belirlendi. Bu durum, kullanıcılarda ciddi yanık yaralarına neden olduğundan acilen toplatılması konusunda uyarılar yapıldı.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) tarafından yapılan bilgilendirmede, kullanıcıları bu termosları kullanmaktan vazgeçerek Stanley ile iletişime geçip ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.