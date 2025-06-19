Dünyada 1 milyar doları olan kaç kişi var? İşte yanıtı...

Son yıllarda küresel servet dağılımı giderek daha çok tartışılır hale gelirken, milyarder sayısındaki artış da dikkat çekiyor.

Pandemi sonrası dijitalleşme, sağlık teknolojileri ve yeşil enerji yatırımları, yeni milyarderlerin ortaya çıkmasında etkili oldu.

Ayrıca uzun vadeli yatırımlar, aile şirketlerinin miras yoluyla devri ve stratejik birleşmeler, milyarder sayısındaki artışı destekledi.

Peki, dünyada 1 milyar dolarlık servete sahip kaç kişi bulunuyor? İşte yanıtı...

2025 yılı itibarıyla, dünyada serveti 1 milyar doları aşan kişi sayısı, Forbes’un açıkladığı verilere göre 3.028'e ulaştı. Türkiye'den ise bu listeye 35 iş insanı girmeyi başardı.

Bu, milyarder sayısının ilk kez 3.000'i geçtiği ve küresel servetin toplamda 16,1 trilyon dolara çıktığı bir dönemi işaret ediyor.

Bu rakam, önceki yıllara kıyasla önemli bir artışı işaret ediyor. Özellikle teknoloji, finans ve sağlık sektörlerindeki hızlı yükseliş, yeni milyarderlerin ortaya çıkmasında büyük rol oynuyor.

ABD, Çin ve Hindistan bu milyarderlerin en fazla bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor. Elon Musk, Bernard Arnault ve Jeff Bezos gibi isimler ise listenin zirvesindeki yerlerini korumayı sürdürüyor.