Dünyada en çok ChatGPT kullanan ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sırası şaşırttı

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Yapay zeka teknolojilerinin başında yer alan ChatGBT, dünya genelinde hemen her alanda kullanılamaya devam ediyor.

Her geçen gün kullanım alanı giderek genişleyen ChatGPT, pek çok kişinin hayatına dokunmayı başarırken farklı alanlardaki yetenekleriyle ilgi odağı olmaya sürdürüyor.

Gelecekte pek çok meslekte insan gücünün yerini yapay zekanın alacağı öngörülürken birçok alanda kullanımı her geçen gün giderek artıyor.

Yapılan son çalışmayla birlikte dünya genelinde ChatGPT’yi en çok kullanan ülkeler sıralaması yapıldı. Söz konusu listenin zirvesi şaşırtırken Türikye’nin sıralaması dikkat çekti.

EN ÇOK CHATGPT KULLANAN ÜLKELER

1-HİNDİSTAN: YÜZDE 45

2- FAS YÜZDE 38

3- BAE: YÜZDE 34

4- BREZİLYA: YÜZDE 32

5- ENDONEZYA: YÜZDE 32

6- ARJANTİN: YÜZDE 32

7- FİLİPİNLER: YÜZDE 28

8- İSVEÇ: YÜZDE 27

9- GÜNEY KORE: YÜZDE 26

10- TÜRKİYE: YÜZDE 23