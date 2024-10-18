Hüseyin Topuz

Kimyasal hadım, cinsel suçlardan hüküm giymiş bireylerin cinsel dürtülerini azaltmak amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Türkiye'de artan cinsel istismar vakalarının ardından açıklamada bulunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini' ifade etti.

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan kimyasal hadımın dünyada hangi ülkelerde uygulandığı merak uyandırdı.

Peki, dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması olan ülkeler hangileri? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Dünyada 'kimyasal hadım' uygulamasını yasal olarak kabul eden ve uygulayan bazı ülkeler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri

ABD'nin bazı eyaletlerinde kimyasal hadım uygulaması cinsel suçlular için bir ceza yöntemi olarak kullanılmaktadır. Kaliforniya, Florida, ve Teksas gibi eyaletlerde bu uygulama mevcuttur.

Polonya

Polonya'da, çocuklara yönelik cinsel suçlar işleyen kişilere kimyasal hadım cezası uygulanabilmektedir.

Güney Kore

Güney Kore, çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giyen kişilere kimyasal hadım cezası veren ilk Asya ülkelerinden biridir.

Rusya

Rusya'da, çocuklara yönelik cinsel suçlar işleyen kişilere kimyasal hadım uygulanabilmektedir.

Almanya

Almanya'da cinsel suçlulara yönelik olarak kimyasal hadım uygulanabilmektedir, ancak bu uygulama gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti, cinsel suçlulara yönelik olarak kimyasal hadım uygulamasını kullanmaktadır. Bu ülkede uygulama, suçlunun rızası ile yapılmaktadır.

İsrail

İsrail, çocuklara yönelik cinsel suçlardan hüküm giymiş kişilere kimyasal hadım cezası uygulayan ülkeler arasındadır.

Bu uygulama, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ve her ülkenin yasal çerçevesine göre uygulanma şekli değişebilir.