Dünyanın en büyük ağacı kaç yaşında? İşte o dev ağacın yaşı…

Doğanın en etkileyici yapılarından biri olan dev sekoya ağaçları, hem boylarıyla hem de yaşlarıyla dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük ağacı olarak bilinen General Sherman isimli sekoya ağacı, sadece boyuyla değil, uzun ömrüyle de görenleri hayran bırakıyor.

Peki, dünyanın en büyük ağacı kaç yaşında? General Sherman ağacı kaç yaşında?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Sequoia Ulusal Parkı'ndaki General Sherman ağacı, dünyanın en büyük hacimli ağacı olarak biliniyor.

Yaklaşık 83.8 metre yüksekliğe ve 11 metre çapına sahip olan bu dev sekoya ağacının yaşı, bilim insanları tarafından yaklaşık 2.200 ila 2.700 yıl olarak tahmin ediliyor.

Binlerce yıldır ayakta duran General Sherman, hem botanik hem de doğa tarihi açısından büyük bir öneme sahip.

Bu devasa ağaç, sadece büyüklüğüyle değil, yaşadığı süre boyunca tanıklık ettiği dünya tarihinin derinliğiyle de dikkat çekiyor.