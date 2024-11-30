Dünyanın en büyük altın rezervi keşfedildi! Altının neredeyse en safı o ülkeden çıktı…

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Çin'in Hunan eyaletinin merkezinde yer alan Wangu altın sahasında tarihi bir keşfe imza atıldı. Söz konusu keşif, dünya tarihinin en büyük altın madeninin ortaya çıkarttı.

Keşfedilen altın rezervi hakkında jeologlar, bu devasa altın rezervinin bin tondan fazla saf altın içerebileceğini ve bu miktarın 500 milyon yüzük yapmaya yetecek kadar büyük olduğunun altını çiziyor.

Şu an dünyanın en büyük altın madenine sahip olan Güney Afrika'daki South Deep madeni ise 929 ton altın rezerviyle biliniyorken keşfedilen bu yeni rezervin en büyük altın madeni olma unvanını alabileceği düşünülüyor.

İLK ÇALIŞMALARDA 300 TON ALTIN!

Pingjiang ilçesinde bulunan altın damarları üzerinde yapılan kazılar sırasında bulanan yeni rezerv sonucunda, sadece iki bin metre derinlikteki damarlar içinde 300 ton altın bulunduğunu gösterdi.

Hunan Eyalet Jeoloji Bürosu'ndan bilim insanları tarafından rezerv noktasında, 3D modelleme kullanarak bu damarların üç bin metreye kadar uzanabileceğini ve ek olarak 700 ton daha altın içerebileceğini öngörüyor.

Altın üzerinde yapılan testler sonucunda, alandaki her ton cevherin yaklaşık 138 gram saf altın içerdiğini göstermesi şaşkınlık yarattı. Jeolog Chen Rulin söz konusu keşif hakkında, "Birçok sondaj numunesinde altın görünür şekilde tespit edildi." ,fadeleriyle altının bulunduğu alanın çevresinde daha fazla altın bulunabileceği belirtti..