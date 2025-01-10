Dünyanın en büyük başkenti belli oldu! Tamı tamına 37 milyona ev sahipliği yapıyor

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Dünya genelinde kalabalık nüfusuyla dikkat çeken birçok şehrin dikkate alınarak yapılan çalışma sonucunda dünyanın en büyük başkenti belli oldu.

Kalabalık nüfusuyla dikkat çeken Çin ve Hindistan’ın başkentlerini geride bırakarak tamı tamına 37 milyona ev sahipliği yapan başkent şaşırtmayı başardı.

Delhi ve Pekin’i gerisinde bırakarak modernliği ve zenginliği ile zirveye yerleşen o başkent bakın neresi oldu.

ASYA’NIN EN GÜÇLÜ METROPOLÜ

Asya’da yer alan o şehir dünyanın en büyük başkenti olarak kayıtlara geçti. 37 milyon insana ev sahipliği yapmasında rağmen pek çok tapınak ve sessiz alana sahip olan başkent Japonya’nın incisi Tokyo oldu.

Dünyanın en gelişmiş ve teknolojik açıdan en gelişmiş yerlerinin başında yer alan Tokyo, Japon kültürü, animeleri, leziz yemekleri ve şehir merkezindeki 634 metrelik Tokyo Skytree binasından büyülenerek şehre gelen turistler için oldukça cazip bir şehir olarak öne çıkıyor.