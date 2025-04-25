Dünyanın en çok kitap okuyan ülkeleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

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World Population Review ile CEO World Magazine'in verilerine göre, 2024'te en çok kitap okunan ülkeler listelendi.

Söz konusu listeye ortalama kitap okuma süreleriyle dahil olan ülkeler kitap okuma alışkanlıklarını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Kişi başına yılda 357 saat kitap okuma süresi yani yılda 17 kitap ile ABD listenin zirvesinde yer alırken listenin devamı dikkat çekti.

Kitap okuma süresiyle zirveye yerleşen ABD’yi takip eden ülkeler ve bu sıralamada Türkiye’nin sırlaması ilgi odağı oldu.

EN ÇOK O ÜLKELER KİTAP OKUDU

World Population Review ile CEO World Magazine'in verilerine göre, zirvede yer alan ABD’yi 352 saat kitap okuma süresi ile Hindistan takip etti.

Hindistan’ın hemen ardından ise 343 saat okuma süresi ile İngiltere yer aldı. ABD, Hindistan ve İngiltere’yi ise sırasıyla, Fransa, İtalya, Kanada, Rusya, Avusturya, İspanya, Hollanda ve İsviçre takip etti.

Söz konusu listede Türkiye ise 29. sırada yer alırken ortalama okuma süresi ise 130 saat olurken ortalama bir yılda 6 kitap okunduğu belirtildi.