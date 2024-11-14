Dünyanın en değerli takımları: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bakın kaçıncı sırada

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Transfermarkt dünyanın en değerli kadrosuna sahip 100 takımı sıraladı.

Listede zirveyi Real Madrid aldı. 1.36 milyar Euro’luk kadro değeri olan Real Madrid’i takip edenler ise Premier League’in güçlü takımları Manchester City ve Arsenal oldu.

İngiliz kulüplerinin ağırlıkta olduğu ilk 10’da Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Tottenham Hotspur gibi diğer Premier League ekipleri de dikkat çekiyor.

Türkiye’den ise dört takım listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en değerli kadrosuna sahip futbol kulüpleri...

DÜNYANIN EN DEĞERLİ KADROSUNA SAHİP TAKIMLAR

1- Real Madrid: 1.36 milyar euro

2- Manchester City: 1.26 milyar euro

3- Arsenal: 1.16 milyar euro

4- Chelsea: 963 milyon euro

5- Barcelona: 945 milyon euro

6- Bayern Münih: 939 milyon euro

7- Liverpool: 931 milyon euro

8- PSG: 892 milyon euro

9- Manchester United: 854 milyon euro

10- Tottenham: 788 milyon euro

47- Galatasaray: 262 milyon euro

54- Fenerbahçe: 226 milyon euro

81- Beşiktaş: 140 milyon euro

99- Trabzonspor: 105 milyon euro