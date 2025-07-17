Dünyanın en eski mesleği bakın neymiş! İşte en eski meslek

İnsanlık tarihi kadar eski olan bazı meslekler, binlerce yıldır varlığını sürdürerek günümüze kadar ulaşmayı başardı.

Peki, tarih boyunca insanların ilk yaptığı iş neydi? "Dünyanın en eski mesleği nedir?" sorusu, merak edilen ve tartışma konusu olan konular arasında yer alıyor.

Arkeolojik bulgular ve tarihi kaynaklar, bu soruya ilginç bir yanıt veriyor. Bilim insanlarına göre, dünyanın en eski mesleği avcılık ve toplayıcılık.

İnsanlar henüz yerleşik hayata geçmeden önce yaşamlarını sürdürebilmek için doğadan besin topluyor, hayvan avlıyordu.

Bu nedenle avcılık, insanlık tarihindeki ilk meslek olarak kabul ediliyor. Sonrasında tarım, çömlekçilik ve dokumacılık gibi meslekler ortaya çıktı.

Tarih boyunca değişim gösterse de, bu ilkel meslekler günümüzde modern versiyonlarıyla hâlâ hayatımızda.