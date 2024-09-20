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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye pasaportu sıralamada yükseldi...

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye pasaportu sıralamada yükseldi... Dünyanın en güçlü pasaportları listesi yayınladı. VisaGuide.World tarafından yapılan araştırma sonucunda yapılan listede Türkiye pasaportunun da sırası değişti. İşte, en güçlü pasaportlar...