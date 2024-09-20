Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye pasaportu sıralamada yükseldi...

Haber Merkezi
VisaGuide.World tarafından pasaportlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda dünya genelinde en güçlü pasaporta sahip olan ülkeler belli oldu.
Toplamda 199 ülke ve bölgenin değerlendirildiği çalışma sonucunda belirlenen listede vizesiz erişim, eVizeler ve küresel mobilite gibi faktörlere dikkat edildiği belirtiliyor.
Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında Türkiye pasaportu bir önceki listeye göre 18 basamak yükselerek sıralamadaki yerini değiştirmeyi başardı.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI...
1-Singapur
2-İspanya
3- Fransa
4- İtalya
5- Macaristan
En güçlü 5 ülke pasaportunun yanında 199 ülkenin ve bölgenin değerlendirildiği listede Türkiye 18 basamak yükselerek 111. sıradan 93. sıraya yerleşmeyi başardı.
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