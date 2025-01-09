Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’nin sırlaması yükseldi

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Oturum ve vatandaşlık planlaması danışmanlık hizmeti sunan Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine doğrultusunda, düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” listesi yayınlandı.

Söz konusu endekste ise vizesiz erişime göre ülkelerin pasaportlarının gücü ölçülerek ülkeler listeleniyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde ise, ülkeler sundukları vizesiz seyahat imkanlarına göre sıralandılar. Türkiye geçtiğimiz yıl verilerindeki sıralamasına göre 6 basamak yükseldi.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI

1-SİNGAPUR: 195 ülkeye vizesiz seyahat

2- JAPONYA: 193 ülkeye vizesiz seyahat

3- FRANSA, ALMANYA, FİNLANDİYA, GÜNEY KORE, İTALYA VE İSPANYA: 192 ülkeye vizesiz seyahat

4- AVUSTURYA, DANİMARKA, İRLANDA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA, NORVEÇ VE İSVEÇ: 191 ülkeye vizesiz seyahat

5- BELÇİKA, YENİ ZENLANDA, PORTEKİZ, İSVİÇRE VE BİRLEŞİK KIRALLIK: 190 ülkeye vizesiz seyahat

6- AVUSTRALYA, YUNANİSTAN: 189 ülkeye vizesiz seyahat

7- KANADA, POLONYA VE MALTA: 188 ülkeye vizesiz seyahat

8- ÇEKYA, MACARİSTAN: 187 ülkeye vizesiz seyahat

9- ABD VE ESTONYA: 186 ülkeye vizesiz seyahat

10- LİTVANYA, LETONYA, SLOVENYA VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 185 ülkeye vizesiz seyahat

46- TÜRKİYE: 116 ülkeye vizesiz seyahat